Allègement des mesures au Maroc: coup dur pour les boîtes de nuit

Le président de l’Association Atlas des bars, restaurants et boîtes de nuit, Kacem Jeddouri Jilali, a déclaré que la dernière décision gouvernementale assouplissant les mesures restrictives concerne les bars et les restaurants uniquement, et que les boîtes de nuit restent fermées sur tout le territoire national.

Dans une déclaration à Le Site info, Jeddouri Jilali a indiqué que les bars sont autorisés à exercer jusqu’à 23h, tandis que les boîtes de nuit n’ont pas été autorisées à reprendre leurs activités.

Notre interlocuteur ajoute que les autorités n’ont pris aucune décision concernant une éventuelle réouverture des boîtes de nuit, malgré l’allègement des restrictions, soulignant que cela suscite l’incompréhension des professionnels du secteur, qui souffrent financièrement de cette fermeture.

M.F.