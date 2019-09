Allégations trompeuses autour de la rencontre Charaï-Kushner

Vers la fin de la semaine écoulée, de nombreuses rumeurs ont fait état de plusieurs pseudos rencontres, en Israël, entre le patron du groupe de communication “Maroc Télématique” et le gendre du président américain.

Lesquelles soi-disant rencontres entre Ahmed Charaï et Jared Kushner, a appris Le Site Info de sources concordantes, n’existent que dans l’imagination de leurs auteurs. En revanche, une rencontre dînatoire avait bel et bien eu lieu entre le deux hommes. Mais dans un hôtel new-yorkais, sis à la 5ème Avenue; à Manhattan. Jeudi dernier.

D’autres personnalités appartenant à des Organisations non gouvernementales, ainsi qu’aux mondes de la culture et de la communication y étaient aussi présentes, précisent les mêmes sources.

Cependant, des fausses rumeurs ont sciemment été comportées, dans un dessein inavoué, par le journal israélien The Jerusalem Post. Et l’on est vite allé en besogne pour oser prétendre que le Maroc aurait l’intention de renoncer aux frontières de 1967, concernant l’Etat de Palestine. Allégations qui contredisent outrageusement et mensongèrement les déclarations officielles du Royaume à ce sujet.

De surcroît, aucune partie marocaine, ni nulle délégation de l’Etat hébreu n’avaient participé à la rencontre new-yorkaise. Et Jared Kushner, gendre de Trump et son conseiller personnel, n’y était intervenu que de façon généraliste.

Pour rappel, selon la même source, il s’agit du même Kushner que de nombreux dirigeants de par le monde rivalisent d’efforts pour pouvoir le rencontrer!

Larbi Alaoui