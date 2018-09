Alexandre Benalla pourrait s’installer au Maroc

Rappelons que l’affaire “Benalla” a fait couler beaucoup d’encre en France. Coordinateur de différents services lors des déplacements d’Emmanuel Macron, Benalla est accusé d’avoir violenté des personnes et usurpé la fonction de policier lors d’une manifestation le 1er mai 2018. Cette affaire, qui est plus que jamais d’actualité, n’empêche pas le principal concerné d’être “très courtisé” et de “préparer sa nouvelle vie”. Peut-être au Maroc.

“Un pays qu’il connait bien, où il a des attaches familiales et des relations”, précise RTL qui rapporte l’information et précise qu’il a l’intention de monter une société de sécurité.