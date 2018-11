Alerte météo: voici les villes où il va pleuvoir au Maroc

Des averses orageuses localement fortes avec un cumul de 20 à 35 mm sont prévues vendredi entre 00h et 09h à Agadir et Essaouira, indique la Direction de la météo nationale.

Ces averses concerneront les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Chtouka-Aït-Baha, Inzegane-Aït-Melloul et Essaouira, précise la météo national dans un bulletin spécial.

Des averses orageuses localement modérées intéresseront vendredi de 3h à 12h les provinces de Safi (sud), Taroudant, Chichaoua, Sidi Ifni et Tiznit, selon la même source, ajoutant que quelques chutes de neiges intéresseront le même jour les reliefs (à partir de 2.000m): Al-Haouz, Azilal, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir.