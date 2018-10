Alerte météo: voici les villes où il va pleuvoir au Maroc

Contacté par Le Site info, le chargé de communication de la météo nationale Houcine Youaabed a assuré que la côte atlantique, le nord de Safi et plusieurs régions du Saiss et de l’Oriental connaîtront à partir de la nuit du 15 septembre des pluies orageuses qui se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine.

