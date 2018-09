Alerte météo: voici les villes où il va pleuvoir au Maroc

Ces averses orageuses, qui sont souvent accompagnées de la grêle et des rafales de vent sous orages par endroits, concerneront les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Al Haouz, Assa-Zag, Azilal, Beni Mellal, Benslimane, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, El Hajeb, El Kelaa des Sraghna, Es’Semara, Essaouira, Fquih Ben Salah, Guelmim, Ifrane, Inezgane-Ait Melloul, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Laayoune, Marrakech, Meknès, Ouarzazate, Rehamna, Safi, Sefrou, Settat, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Sidi Slimane,Tan-Tan,Tarfaya, Taroudant, Tata, Tinghir, Tiznit, Youssoufia et Zagora, précise la météo nationale dans un bulletin météorologique spécial.

