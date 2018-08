Alerte météo: voici les villes où il va faire jusqu’à 44 °C au Maroc

Des températures variant entre 35 et 40°C intéresseront, quant à elles, les provinces d’Ifrane et de Nador, poursuit la même source.

Dans un bulletin spécial, la météo indique que des températures maximales oscillant entre 40 et 44 °C seront enregistrées à Tanger-Assilah, Meknès, Taourirt, Fès, El Hajeb, Touanate, Guercif, Moulay Yaâcoub, Es-Semara, Aousserd, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Rehamna, Essaouira, Youssoufia, Marrakech, Chichaoua, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Fqih Ben Salah, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Ouazzane, Khemisset, Larache, Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem.