Alerte météo: vague de chaleur dans plusieurs régions du Maroc

Il va faire chaud, très chaud au Maroc. Une vague de chaleur est prévue du mardi 28 mai jusqu’à la fin de la semaine en cours dans plusieurs régions avec des températures qui pourront atteindre les 40e degrés.

C’est ce qu’a indiqué le responsable communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed à Le Site info.

Youaabed a également souligné que la température va grimper tout au long de la semaine, oscillant entre 25 et 30 degrés dans les zones côtières, entre 32 et 36 degrés dans les régions du nord et entre 37 et 40 dans les régions du sud.

Mardi, les températures seront de l’ordre de 25/30°C sur les reliefs, l’intérieur de l’Oriental et les côtes, 31/36°C sur le Saiss, Loukkos, l’intérieur du Tangérois, le Gharb, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures nord et centre, le sud-est, l’intérieur des provinces Sud et le Souss et de 37/40°C sur les plaines de Tadla, l’extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes. A partir de mercredi, ces températures seront encore plus élevées.

Voici par ailleurs les températures minimales et maximales prévues par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du mardi 28 mai:

Min Max

– Oujda 18 35

– Bouarfa 16 31 – Al Hoceima 16 28 – Tétouan 16 27

– Sebta 17 22 – Mellilia 17 22

– Tanger 16 29

– Kénitra 14 27 – Rabat 15 27 – Casablanca 16 26 – El Jadida 17 26

– Settat 17 32 – Safi 17 30 – Khouribga 17 35

– Beni Mellal 17 36 – Marrakech 19 38 – Meknès 15 35

– Fes 14 34

– Ifrane 10 28 – Taounate 18 34 – Errachidia 21 35

– Ouarzazate 21 36 – Agadir 15 24

– Essaouira 17 22 – Laayoune 18 27 – Smara 17 33 – Dakhla 17 22 – Aousserd 22 38 – Lagouira 18 23.

A.K.A. avec K.Z.