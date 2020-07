Alerte météo : temps chaud et orages jusqu’à lundi au Maroc

Un temps chaud est prévu dimanche et lundi et des averses orageuses localement fortes sont attendues dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin spécial de niveau orange. Ainsi, des températures oscillant entre 41 à 44°C sont attendues dimanche et lundi dans les provinces Assa-Zag, Tata, Es-Semara, Boujdour, Oued-Eddahab, Aousserd, Béni Mellal, Kelaat Sraghna, Fquih Ben Salah, Khemisset, Khouribga, Marrakech, Rehamna, Settat, Taroudant et Zagora, indique la DGM.

Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes de niveau orange intéresseront dimanche de 13h à 21h les provinces d’Al-Haouz, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Azilal, Zagora, Tata, Midelt, Khenifra et Ifrane, relève la même source.

Ces averses orageuses seront accompagnées par des rafales sous orages et de la grêle, selon le bulletin spécial de la DMN.