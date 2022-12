Alerte météo: pluies prévues au Maroc du jeudi au samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des pluies localement fortes et parfois orageuses (20 à 80 mm) et des rafales de vent assez fortes sont prévues du jeudi au samedi dans certaines provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces d’Essaouira et de Safi connaîtront jeudi de 5h à 10h des pluies oscillant entre 20 et 30 mm, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Du jeudi à 10h au vendredi à 5h, des précipitations variant entre 40 et 80 mm s’abattront sur Taroudant et celles entre 30 et 50 mm intéresseront Inezgane-Ait Melloul, Al Haouz, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Outanane et Sidi Ifni, a ajouté la même source.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes (50 à 70 km/h) sont attendues du jeudi à 10h au vendredi à 5h sur les côtes atlantiques au nord d’Essaouira et le Rif occidental, selon le bulletin.

Le même phénomène se produira du vendredi à 6h au samedi à 6h à Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Fahs-Anjra, Taounate, Kénitra et Sidi Kacem.