Alerte météo: les villes où il pleuvra au Maroc

Et de préciser que la météo nationale prévoit de fortes précipitations (80 mm) à partir de ce vendredi après-midi jusqu’au samedi matin, à Chtouka-Aït Baha, Agadir Ida-Outanane, Chichaoua, Kalâat Sraghna, Essaouira, Tata et Tinghir.

