Alerte météo: les villes marocaines où il va pleuvoir à partir de ce vendredi

Des averses orageuses sont prévues à partir de ce vendredi dans plusieurs villes du Maroc, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange, dont Le Site info détient copie, la DGM indique que ces averses (20 à 30 mm) concerneront Al Haouz, Chichaoua, Ouarzazate et Taroudant.

Les pluies se poursuivront jusqu’à samedi, précise la direction.

Voici, pour rappel, les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 07 octobre 2022:

– Formations brumeuses sur les côtes nord et centre et le nord de l’Oriental et des provinces du Sud.

– Pluies et orages par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines et les hauts plateaux orientaux.

– Bruines ou faibles pluies éparses sur la rive méditerranéenne.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss et l’est des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, 11/17°C sur l’Oriental et le Rif, 22/27°C sur le Gharb, l’intérieur du Souss et l’extrême sud et sud-est et de 17/22°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur le Nord, le Centre et l’Oriental.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

H.M.