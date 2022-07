Alerte météo: il va faire très chaud ce weekend au Maroc (Les villes concernées)

Une vague de chaleur (33/48°C) et de fortes averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues du samedi au lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 46 et 48°C sont attendues samedi et dimanche dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Ouezzane, Larache, Rhamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Fquih Ben Salah et Settat, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte du niveau rouge.

Durant le week-end, les provinces de Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Guercif, Meknès, El Hajeb, Khemisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Berrechid, El Jadida, Nouaceur, Mediouna, Sidi Bennour, Benslimane, Youssoufia et Chichaoua, Zagora, Tata, Taroudant, Smara, Assa-Zag et l’intérieur des provinces d’Essaouira, de Safi, Tanger-Assilah, Agadir-Idaoutanane, Inezgane-Ait Melloul, Boujdour, Aousserd, Oued Eddahab, Tan Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Tarfaya et Laâyoune connaîtront des température variant entre 41 et 46°C, selon un bulletin d’alerte du niveau orange.

En sus, le mercure devrait atteindre entre 33 et 37°C à Casablanca et Mohammedia, samedi et dimanche, d’après le même bulletin.

Des températures variant entre 41 et 45°C seront constatées lundi à Zagora, Tata, Taroudant, Smara, Assa-Zag, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Ouezzane, Rhamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Settat, Béni Mellal, Youssoufia, Larache, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Khémisset et l’intérieur des provinces d’Essaouira, de Safi, Boujdour, Aousserd, Oued Eddahab, Tan Tan, Sidi Ifni et Guelmim.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues samedi de 15H à 23H dans les provinces de Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, selon un bulletin de niveau orange émis par la DGM.

S.L. (avec MAP)