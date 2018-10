Alerte météo: fortes pluies et chutes de neige au Maroc

Alerte météo – De fortes pluies parfois orageuses, de fortes rafales de vent avec chutes de neige et un temps froid sont prévus du mercredi 31 octobre au jeudi 1er novembre dans plusieurs villes du Maroc, a indiqué mercredi la Direction de la météo nationale.

De fortes pluies parfois orageuses (70 à 100 mm) sont attendues le mercredi de 11h à 24h dans les villes d’Al Hoceima (reliefs), Fahs-Anjra, Chefchaouen, Larache, Ouazzane, Tanger-Assilah et Taounate, a précisé la météo nationale dans un bulletin météorologique spécial.

Le même phénomène (40 à 70 mm) intéressera, le mercredi de 13h à 24h, les villes de Benslimane, Berrechid, Casablanca, El Hajeb, Ifrane, Kénitra, Khémisset, Khénifra, Fès, M’Diq-Fnideq, Médiouna, Meknès Mohammedia, Moulay Yacoub, Nouaceur, Rabat, Salé, Sefrou, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Taza et Tétouan.

Les pluies (20 à 30 mm) concerneront les villes d’El Jadida, Khouribga, Settat, Azilal, Béni Mellal et Safi, a fait savoir la même source, ajoutant que ces précipitations persisteront sur les villes relevant du Moyen-Atlas et du Saiss jusqu’à jeudi à 6h du matin.

De fortes rafales de vent, atteignant 75 à 90 km/h et qui pourront persister jeudi sur la Méditerranée, le Moyen-Atlas, le Rif, le Saiss et l’Oriental, sont prévues le mercredi de 12h à 24 h dans les villes d’Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, Benslimane, Berkane, Berrechid, Boulemane, Casablanca, Chefchaouen, Driouch et El Hajeb.

Il s’agit également d’El Jadida, Fahs-Anjra, Fès, Guercif, Ifrane, Jerada, Kénitra, Khémisset, Khénifra, Larache, M’diq-Fnideq, Médiouna Meknès, Midelt, Mohammedia, Moulay Yacoub, Nador, Nouaceur, Ouazzane et Oujda-Angad. Les villes de Rabat, Salé, Sefrou, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Témara, Tanger-Assilah, Taounate, Taourirt, Taza et Tétouan sont aussi concernées. Le mercredi, des chutes de neige, pouvant atteindre 20 cm de hauteur, sont prévues dans les villes d’Al Haouz, d’Azilal, de Béni Mellal, Boulemane, Ifrane, Khénifra, Midelt et Sefrou, selon la même source.

En sus, un temps froid (00 C° à 10 C°) régnera, du mercredi au jeudi, sur les villes d’Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Ifrane, Khénifra, Midelt, Sefrou, Taza, Taourirt et Jerada, selon le bulletin météo.