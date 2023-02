Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et rafales de vent à partir de ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont attendues lundi et mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 25 et 40 millimètres concerneront, mardi de 12h à 20h00, Ifrane, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, El Hajeb, Meknes, Sidi Slimane, Khémisset et Khenifra, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Ce même phénomène (20-35 mm) est prévu également mardi de 9h à 18h dans les province de Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Mohamadia, Nouaceur, Settat, Mediouna, Casablanca, Berrechid et Benslimane. Aussi, des chutes de neige variant de 20 à 40 centimètres seront enregistrées mardi de 10h à 23h dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Khénifra et Midelt. Les provinces de Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Driouch, Nador, Boulemane, Taza, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Tiznit, Tata et Taroudant connaîtront ce lundi de 12h à 23h de fortes rafales de vent allant de 75 à 90 km/h.

S.L.