Alerte météo: des orages dans plusieurs villes du Maroc

Ces averses orageuses, localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales de vent sous orages, concerneront les provinces d’Al-Hoceima, Berkane, Boujdour, Boulemane, Driouch, El Hajeb, Fès, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khemisset, Meknès, Midelt, Moulay Yaacoub, Nador, Oujda-Angad, Sefrou, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Taourirt et Taza, précise la DMN dans un bulletin météo spécial.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK