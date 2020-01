Alerte météo: chutes de neige et rafales de vent au Maroc

Un temps froid, des chutes de neige et des fortes rafales de vents, de niveau orange, sont attendus à partir de dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, Ifrane, Boulmane, Tinghir, les reliefs du Beni Mellal et de Chichaoua, Ouarzazate, Figuig, Taourirt, Jerada, Sefrou, El Hajeb, Khenifra Taroudant et El Houceima sont concernées par un temps froid à partir de lundi 20 janvier jusqu’à mercredi 22 janvier. Selon la même source, les provinces de Al Haouz, Azilal, Tinghir, Beni Mellal, Midelt, Ifrane, Khenifra, Sefrou et Boulmane seront concernés par des chutes de neige à partir de 1200m à partir du dimanche au mardi 21 janvier.

Quelques chutes de neige (moins de 20cm) seront attendues aussi sur les provinces de Taourirt, Taza, Figuig, El Hoceima et Ouarzazate durant la même validité, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des fortes rafales de vents (75/95 km/h) concerneront, dimanche, les provinces de Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit, Sidi Ifni, Nador, Tinghir et Guelmime, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)