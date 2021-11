Alerte météo: chutes de neige et froid glacial dans ces villes du Maroc

Des chutes de neige, un temps froid et de fortes de rafales de vent sont attendus, jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les chutes de neige (15-25 cm), prévues jeudi, concerneront les provinces d’Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Midelt, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz et de Tinghir, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

De même, un temps froid est attendu vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a-t-on indiqué.

Il concernera les provinces d’Ifrane, Midelt, Boulemane, Azilal et de Béni Mellal (avec des températures minimales entre -08/-04°C et des températures maximales variant entre 03/08°C) ainsi que les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Sefrou et de Figuig (Tmin: -04/00°C; Tmax: 05/10°C).

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75/90 Km/h) intéresseront, jeudi, les provinces de Nador, Driouech, Al Hoceima, Midelt, Al Haouz et d’Ouarzazate, selon la même source.

S.L. (avec MAP)