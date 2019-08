Alerte Météo: canicule et fortes rafales de vent au Maroc

Un temps chaud ( de 40 à 46 °C) et de fortes rafales de vent (75/85 km/h) sont prévus à partir de mardi dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météo nationale (DMN).

Des températures oscillant entre 41 et 45 °C sont attendues de mardi à jeudi dans les provinces d’Assa-Zagn Aousserd, Boujdour, Es-Smara, Oued-Eddahab, Taroudant, Tata et Zagora, avertit la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

En outre, une vague de chaleur, avec des températures variant de 40 à 43 °C, touchera, entre jeudi et samedi, les provinces de Boulemane, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Fquih Ben Salah, Khemisset, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Rehamna, Settat, Sidi Bennour, Safi (intérieur), Taounate, Moulay Yacoub et Youssoufia. Alors que des températures entre 43 et 46 °C sont attendues, sur la même période, dans les provinces de Taroudant, Inzegane-Ait-Melloul, Agadir-Ida-Outanane, Essaouira (intérieur), Chtouka-Ait-Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Tata, Guelmim, Tan-tan, Es-Semara et Assa Zag. Par ailleurs, de fortes rafales de vent, allant de 75 à 85 km/h toucheront les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-anjra, M’diq-Fnideq et Tétouan de mercredi à 15h00 à vendredi à 18H00, note la même source.