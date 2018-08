Alerte météo: averses orageuses et temps chaud au Maroc

En outre, des températures oscillant entre 39 et 43°C intéresseront les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra (intérieur), Khouribga et Fquih Ben Salah, a ajouté la même source.

Des averses orageuses localement fortes sont attendues vendredi de 13h à 23h et un temps chaud (39/43°C) est prévu samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la météo nationale.