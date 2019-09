Alerte météo: averses orageuses et rafales prévues dans ces villes

Des averses orageuses localement fortes accompagnées par des chute de grêle et rafales, de niveau orange, sont attendues entre vendredi à 17h00 et samedi à 04h00, dans plusieurs provinces, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ces averses intéresseront les provinces de Midelt, Boulmane, Taourirt, Jerada, Figuig et Oujda, précise le bulletin.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 20 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud. – Nuages instables avec des averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Sud-Est.

– Passages nuageux sur l’extrême sud du pays avec la possibilité de quelques averses éparses.

– Temps passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays.

– Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par endroit sur le Sud et l’Oriental et le Sud-Est.

– Vent modéré à assez fort de Sud-Ouest sur les versants Sud-Est et le Sud de l’Oriental, modéré de secteur Nord sur les côtes Atlantiques.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur les reliefs, 23/30°C sur le Sud-Est et les provinces Sud et de 16/22°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 22/28°C sur les reliefs et près des côtes, 36/42°C sur le Sud-Est et les provinces sud et 29/35°C sur les autres régions. – Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée entre Tanger et Cap Sim et entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.

