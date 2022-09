Alerte météo: averses orageuses avec rafales de vent au Maroc

Des averses orageuses localement fortes (20 à 50 mm) avec rafales de vent sous orages (60/85 km/h) sont prévues de jeudi à 15h00 à vendredi à 10h00 dans les provinces de Oued Ed-dahab et Aousserd, indique la Direction générale de météorologie dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance Orange.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 septembre 2022 :

– Formations brumeuses ou bruines locales sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss et les plaines et les côtes nord et centre.

– Faibles pluies ou quelques gouttes de pluies éparses sur le Rif, le nord de l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Ondées et orages par endroits sur l’extrême sud.

– Températures minimales de l’ordre de 07/14°C sur les reliefs, de 23/30°C sur le Nord-Est et le sud des provinces du Sud et de 15/23°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur le sud-est du pays.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et El Jadida et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)