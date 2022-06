Alerte Météo au Maroc: vague de chaleur dans plusieurs villes

Une vague de chaleur (39/47°C) est prévue du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures variant entre 39 et 42°C concerneront vendredi les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khemisset, Ouezzane, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Sefrou, Khénifra, Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Salah et Taroudant, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique faisant état d’un niveau de vigilance orange.

Toujours vendredi, ce phénomène (40/44°C) intéresse les provinces de Tata, Zagora et Errachidia, a ajouté la même source.

Quant aux provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khemisset, elles connaîtront, samedi et dimanche, des températures variant entre 45 et 47 °C, selon le Bulletin.

Des températures allant de 41 à 44°C intéresseront, samedi et dimanche, les provinces de Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rhamna, Marrakech, Youssoufia, Sidi Bennour, Settat, Benslimane, Berrechid, Taroudant, Zagora, Tata et l’intérieur de Kénitra, Larache, Skhirate-Temara et Salé.

