Alerte météo au Maroc: vague de chaleur à partir de vendredi

Une vague de chaleur, type Chergui, intéressera la majeure partie du pays à partir de vendredi avec des températures qui connaîtront une hausse sensible qui dépassera la normale mensuelle de 5 à 10 degrés, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Cette vague de chaleur, qui fait suite à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le Sud, concernera la majeure partie du pays notamment les provinces Sud, le Souss, les plaines de Tadla, Al-haouz, Rhamna, Chiadma, Tensift, les plateaux de phosphate-Oulmess, le Saiss, le Gharb, le Loukkous, Chaouia, Abda, l’Oriental et le Sud-est, a précisé la même source dans un communiqué.

Ainsi, les valeurs prévues des températures maximales seront de l’ordre de 44 et 48 degrés sur le Gharb, le Saiss, les plateaux de phosphate Oulmess, l’intérieur du Souss, Tadla, Al-haouz, Tensift, Rhamna et les provinces Sud.

Des températures de 40 et 44 degrés sont prévues sur le Souss, l’intérieur de Abda, Chiadma, Doukala et Chaouia, le Loukkous, le Centre et l’Oriental et de 30 à 37 degrés sur les côtes atlantiques Nord et méditerranéennes.

Il est prévu que cette vague de chaleur persiste sur le Centre, le Sud et le Sud- est du pays au cours de la semaine prochaine avec une baisse progressive des températures sur le Nord à partir du mardi, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)