Alerte météo au Maroc: vague de chaleur à partir de ce samedi (Villes)

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur est prévue de samedi à mardi prochains dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures maximales devant atteindre jusqu’à 40°C, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures maximales allant de 37 à 40°C sont prévues du samedi 15 au lundi 17 avril dans les villes de Taroudant, Smara, Tata, Assa-Zag et à l’intérieur des province d’Inzegane Ait-Melloul, Agadir Ida-Outanane et Guelmim, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des températures maximales oscillant entre 34 et 38°C seront enregistrées, du dimanche 16 au mardi 18 avril, dans les villes de Fquih Bensaleh, Beni Mellal, Khouribga, Sidi Bennour, Settat, Marrakech, Chichaoua, El-Kalaa des Sraghna, Youssoufia, Rehamna, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Taroudant, Moulay Yaacoub, Chtouka Ait Baha et à l’intérieur des provinces d’Essaouira, Kénitra, Safi et Tan-Tan, selon la même source.

S.L.