Alerte météo au Maroc: pluies orageuses et rafales de vent à partir de ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des pluies localement fortes et orageuses et de fortes rafales de vent sont prévues mercredi et jeudi dans certaines provinces du sud du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies oscillant entre 30 et 60 millimètres sont attendues jeudi de 02h à 23h dans les provinces de Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Aussi, Laâyoune, Tarfaya, Es-Semara, Boujdour et Oued Eddahab connaîtront de fortes rafales de vent (70 à 85 km/h) du mercredi à 10h au jeudi à 18h, d’après la même source.

S.L.