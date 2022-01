Alerte météo au Maroc: chutes de neige à partir de ce mercredi

Des chutes de neige sont attendues de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin spécial), a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces chutes de neige concerneront les provinces d’Azilal, d’Al Haouz, Tinghir, Errachidia, Midelt et Ouarzazate (20-40 cm) et celles de Figuig, Zagora et Taroudant (10-20 cm), a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

S.L. (avec MAP)