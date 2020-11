Alerte météo au Maroc: averses orageuses et chutes de neige à partir de ce mercredi

Des chutes de neige, des baisses des températures, de fortes averses orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues du mercredi au samedi, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des chutes de neige sont prévues du mercredi au vendredi dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Tinghir, Midelt, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Taourirt, Guercif, Figuig, Taroudant, Ouarzazate, Errachidia et Boulemane, a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange.

Par ailleurs, un temps froid, dont la température varie entre -07/-03 et 03/08°C, est prévu du jeudi au samedi dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Midelt et Ifrane.

La température va varier entre -03/02 et 08/13 dans les provinces de Khénifra, Sefrou, Taza, Taourirt, Guercif, Figuig, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Jerada, Al Hoceima et Boulemane, selon le bulletin. En outre, de fortes averses orageuses sont prévues, mercredi et jeudi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Azilal, Chtouka Ait Baha, El Jadida, Essaouira, Inzegane, Ait Melloul, Taroudant et Tiznit, fait savoir la même source, ajoutant que de fortes rafales de vent (70 à 85 Km/h) sont prévues jeudi dans les provinces de Berkane, Boulemane, Errachidia, Figuig, Guercif, Jerada, Midelt, Nador, Oujda-Angad, Taourirt et Zagora.

Des averses de pluies localement modérées, accompagnées par des rafales de vents assez fortes (50-70 km/h), intéresseront également, mercredi et jeudi, les provinces d’Al Haouz, Béni Mellal, Berrechid, Casablanca, El Kelaa des Sraghna, Fquih Bensaleh, Larache, Marrakech, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Ouezzane, Setat, Sidi Ifni, et Tanger-Assilah.

S.L. (avec MAP)