Alerte: de l’huile d’olive frelatée commercialisée au Maroc!

La Fédération nationale des associations de protection des consommateurs tire la sonnette d’alarme concernant certaines huiles d’olive frelatées, vendues aux citoyens.

Ceci, au moment où les Marocains adoptent de plus en plus l’huile d’olive, “des réseaux de triche et des marchands sans scrupule ni conscience” sévissent, avertit la Fédération précitée, dans un communiqué dont Le Site info détient copie.

Et de préciser que ces marchands malhonnêtes et cupides emploie des méthodes illicites, avec des préparations mélangeant des huiles d’olive vierge avec des huiles alimentaires de table, d’origine végétale comestible. Pire, ils y ajoutent des produits chimiques dangereux pour la santé, ainsi que des colorants alimentaires douteux.

Ces huiles frelatés peuvent causer de nombreux maladies dangereuses dont des cas de pleuropneumopathie ou de polyneuropathie, des pathologies qui atteignent le système nerveux, entre autres maladies graves .

Pour ces raisons, la Fédération nationale des associations de protection des consommateurs conseillent aux amateurs de vraie huile d’olive vierge de s’adresser directement à la source. C’est-à-dire, chez les producteurs d’huiles d’olive ou auprès des pressoirs d’olives connus.

Le communiqué lance également un appel aux citoyens de dénoncer la présence d’huiles aux origines douteuses, vendues par des “marchands de poison”. Et ce, dans n’importe quelle région ou ville du Royaume, auprès des Associations de protection des consommateurs et/ou auprès des autorités compétentes. (“…afin que les mesures nécessaires et les sanctions prévues par la loi soient appliquées à l’encontre de ces individus malhonnêtes, cupides et mettant la santé des Marocains en danger”).

L.A.