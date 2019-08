Alerte à Dar Bouazza: ce qui s’est réellement passé

“Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures”, selon le proverbe hexagonal. Les plus courtes, certes, mais surtout pas de mauvais goût et semant terreur et panique à de paisibles citoyens!

Mais à qui le dire? Sûrement pas à deux jeunes écervelés, doublés de mauvais plaisantins, à Dar Bouazza. Déguisés en terroristes daechiens ou en gangsters américains, vêtus de treillis, portant des cagoules et brandissant des armes fictives, ils ont fait croire qu’ils s’apprêtaient à perpétrer un acte terroriste.

Selon une source fiable de Le Site Info, paniqués et craignant le pire, les estivants présents à la plage “Oued Merzeg” ont relayé cette scène sur les réseaux sociaux, ainsi que via WhatsApp. Les autorités ont été aussitôt alertées, précise la même source, et des dispositions sécuritaires ont été rapidement mises en place. Bouclage de la zone par des éléments de la Gendarmerie royale, fermeture intempestive des cafés et restos des plages…

Finalement, les deux mis en cause ont été interpellés. Et ils ont avoué leur mobile: célébrer de cette “drôle” de manière, loin de l’être, l’anniversaire de l’un d’entre eux! Résultat des courses, les deux jeunes écervelés ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête et auront ensuite à répondre de leur “farce” insipide, bête et méchante, devant la justice.

Larbi Alaoui