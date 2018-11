Alcootests: le Maroc renforce le contrôle des automobilistes

La police a décidé de renforcer les alcootests dans les prochains jours afin de diminuer les accidents de la route dont l’une des principales causes est la consommation d’alcool.

En cas de contrôle, le conducteur sera ainsi prié de souffler dans un éthylotest. Si le taux d’alcool expiré dans l’air dépasse 0,10 mg par litre, l’agent lui exigera de souffler dans un éthylomètre afin de mesurer la teneur en alcool dans le sang.

Selon Al Ahdath, les agents de la circulation au Maroc sont actuellement en formation afin de connaître le comportement adéquat à adopter face au conducteur en cas de contrôle et apprendre à établir un procès contre tous ceux qui sont pris en flagrant délit de conduite en état d’ivresse.

Le mis en cause risque donc six mois d’emprisonnement, une amende qui peut atteindre 10.000 et le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois à un an. L’amende et les autres sanctions sont doublées en cas de récidive.

S.L.