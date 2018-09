Alcool: voici ce que consomment les Marocains

Le nombre de Marocains de plus de 15 ans qui consomment de l’alcool a légèrement baissé entre 2010 et 2016. C’est ce qu’a révélé le dernier rapport de l’OMS publié vendredi 21 septembre, précisant que la consommation annuelle est passé de 1,8 l (par personne) en 2010 à 1,1 l en 2016 pour les hommes et de 0,2 l à 0,1 l pour les femmes.

Cette baisse, bien que minime, est due aux campagnes de sensibilisation visant les consommateurs au sujet des dangers de l’alcool. La même source a confié que 341 personnes au Maroc sont décédées en 2016 des suites de cirrhoses de foie, la mort de 182 autres personnes est liée à l’alcool, tandis que 163 autres ont péri dans des accidents de voitures après avoir conduit en état d’ébriété.

On apprend également que 0,2% des Marocains consommateurs sont alcooliques et 0,4% souffrent de troubles psychiques : 0,8% des hommes en souffrent contre 0,1% des femmes.

En parallèle, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a assuré que la consommation de l’alcool cause le cancer et la mort cérébrale, ajoutant que 3 millions de personnes à travers le monde sont décédées en 2016 de ses suites et 2300 millions en boivent souvent. A ce propos, il a appelé le Maroc et les autres pays à sensibiliser les citoyens quant aux risques de la consommation d’alcool, à augmenter les taxes et à censurer les publicités des boissons alcoolisées.

Par ailleurs, un rapport de l’Observatoire espagnol du marché du vin a dévoilé les préférences des Marocains en matière d’alcool et assuré que 43% des consommateurs optent pour la bière, soit la plupart, 40% le vin, 17% les alcools forts et 1% seulement différents autres alcools. Il a ajouté que le Maroc est le premier client de l’Espagne en Afrique, précisant que la consommation d’alcools espagnols par les Marocains s’est multipliée par 33 en l’espace d’une année.

Les importations du Maroc en boissons alcoolisées espagnoles sont, en effet, passées de 350.000 litres lors du premier semestre de 2017 à 12 millions de litres une année après. La même source a ajouté que ce record concerne également le coût et souligné que les importations sont passées de 8,8 millions de dirhams pendant la période déjà citée à 80 millions de dirhams en 2018. Ce n’est pas pour rien que les importations marocaines du voisin ibérique ont augmenté de 20% !

A noter que l’agence Reuters avait révélé que les Marocains consomment 131 millions de litres d’alcool par an : 400 millions de bouteilles de bière, 38 millions de bouteilles de vin, 1,5 million de bouteilles de Whisky, un million de bouteilles de Vodka et 140 000 bouteilles de champagne.

