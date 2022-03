Alcool et prière du vendredi: Hicham Lasri crée la polémique (VIDEO)

Les propos tenus à un site digital par le réalisateur Hicham Lasri, sur ce qu’il considère comme « la vie des Marocains », ont créé une grande polémique, voire un scandale pour de nombreuses personnes, via le réseau social Instagram.

Et au lieu de faire amende honorable, -ce qui n’est pas dans ses habitudes-, le cinéaste a récidivé, par « gaucherie » et inconscience, diront certains, ou par liberté d’expression et conviction, diront d’autres. Ainsi, sur son compte Instagram, dans un enregistrement vidéo, Hicham Lasri s’est interrogé: « Pourquoi disons-nous toujours qu’il faut revenir aux origines? ».

Et répondant lui-même à sa question, de façon « provocatrice » pour certains, le metteur en scène assure: « Et que disent les origines? Nous, les Marocains, nous étions des gens bien (« zouinine », selon son vocable) quand nous étions réconciliés avec nous-mêmes. Nous nous amusions toute la semaine et nous allions prier le vendredi. »

Et de poursuivre: « Le samedi, nous nous enivrions et nous avions la gueule de bois, dimanche. Et le lundi, nous reprenions le boulot! J’ai exprimé tout cela avec spontanéité et je n’ai insulté personne; il n’y a donc aucun problème et ‘qui se sent morveux , se mouche » (en darija: « Li fi alfaz, ya9faz »).

A noter que Hicham Lasri a été l’objet de critiques acerbes pour avoir généralisé et usé de clichés réducteurs. Ceci, car plusieurs internautes ont considéré que ses propos ne pouvaient concerner tous les Marocains. Alors que d’autres personnes lui ont reproché ses propos car nous vivons « dans une société marocaine, musulmane et conservatrice ».

Dans tous les cas, et c’est un secret de Polichinelle, Hicham Lasri est connu pour susciter la polémique avec son audace et la manière d’exprimer ses opinions, que ce soit de façon personnelle, dans ses écrits ou à travers ses œuvres cinématographiques.

L.A.