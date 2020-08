Al-Sissi a écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire 1442.

Dans ce message, Al-Sissi exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au roi, tout en implorant Dieu de renouveler pareille occasion pour les deux pays et pour la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits, la gloire et la bénédiction.

Le président égyptien souhaite au Souverain et au peuple marocain frère une nouvelle année de l’Hégire porteuse de bienfaits et de prospérité et que tous les vœux se concrétisent en vue d’un avenir meilleur pour les peuples marocain et égyptien frères ainsi que pour l’ensemble de la Oumma islamique.

S.L. (avec MAP)