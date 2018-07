Al Omrane: une colonie de vacances pour les enfants des bidonvilles

Ainsi, pour la saison estivale, Al Omrane procède à l’envoi de près de 1200 enfants des bidonvilles des différentes régions du Maroc en colonie de vacances, et ce, dans plusieurs centres d’estivage à travers le royaume : Haouzia (Région Casablanca- Settat), El Hajeb (Région Fes- Meknes), et Saidia (Région l’Oriental).

Elle réaffirme ainsi son engagement citoyen qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants de centaines de familles marocaines en leur offrant un habitat décent dans un cadre de vie meilleur et prône également l’épanouissement de ces enfants. Et ce, à travers plusieurs actions continues pendant l’année. La Fondation ayant placé l’Enfant au cœur de ses préoccupations.