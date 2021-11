Al-Nasr va se séparer de Hamdallah

La direction du club saoudien d’Al Nasr a décidé de se séparer de l’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah lors du prochain mercato hivernal.

Selon le site Kooora, Al-Nasr a décidé de se passer du joueur, en le vendant en janvier prochain, et ce, ajoute la source, à cause de ses pépins physiques permanents, ainsi que la baisse de son niveau, et ses nombreux différends avec les responsables du club.

Le site ajoute que le club saoudien signera avec le Camerounais Vincent Abubakar pour remplacer Hamdallah, qui n’a pas encore déterminé sa prochaine destination.

Des rapports médiatiques avaient rapporté auparavant que l’Ittihad saoudien s’intéresse au joueur ainsi que le club émirati d’Al-Nasr.

M.F.