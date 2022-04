«Al Maktoub» : la vérité sur les cachets des acteurs

Depuis quelques jours, un document avec les les cachets des acteurs de la série à succès «Al Maktoub», diffusée sur 2M, circulent sur la Toile. Et les salaires faramineux qui y figurent n’ont pas manqué de faire réagir les internautes, surpris par les montants pour le moins élevés.

D’après ce document, Dounia Boutazout aurait touché 1,4 million de dirhams (MDH), Amine Ennaji 70 MDH, Hind Benjbara 90 MDH, Saloua Zerhane 20 MDH et Meriem Zaimi 80 MDH.

Selon Ralia, une source de Connexion Media, qui a produit la série, a brisé le silence au sujet de la véracité de ces informations et indiqué que les montants qui circulent sur la Toile sont «faux et exagérés». «Les cachets des acteurs marocains sont connus et ne peuvent atteindre des chiffres pareils», précise la source.

La série « Al Maktoub » raconte l’histoire d’Omar, un père de famille qui se donne le droit à l’amour, en dépit des intérêts de sa famille, et celle de Hind, une jeune fille, au cœur brisé, abandonnée par son amoureux parce qu’elle est la fille d’une chanteuse populaire «chikha ».

« Al Maktoub » a été écrit par Fatine Youssoufi et interprété par Amine Ennaji, Meryem Zaimi, Hind Benjbara, Dounia Boutazout, Anas El Hamdouchi, Salwa Zargane, Ayoub Gritaa, Soukaïna Darabil, Khadija Zeroual et Rafik Boubker.

Largement plébiscitée par les spectateurs mais aussi par la critique pour son scénario pertinent, les phénomènes de société qu’elle aborde et l’excellente performance des acteurs, la série s’est hissée en tête des tendances YouTube Maroc depuis la première journée du Ramadan.

H.M.