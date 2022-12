Al Karam et Bayt Al Yatim: une belle rencontre à Marrakech

Marrakech 9 Décembre 2022. Le Conseil Régional de Tourisme de Marrakech – Safi, – Visit Marrakech & Région ; en partenariat avec la Mairie de Marrakech ont organisé récemment une rencontre inédite entre les enfants issus de deux associations ; Al Karam et Bayt Al Yatim, avec une panoplie de personnalités scientifiques, lauréates du prestigieux Prix Nobel.

Il s’agit de leurs excellences : Dr. Jose Ramon Calvo, Président d’ ICO Excellence ; Dr. Finn E. Kydland Lauréat Prix Nobel, USA ; Dr. Aharon Jehuda Ciechanover – Lauréat Prix Nobel , Israël ; Dr. Erwin Neher, Lauréat Prix Nobel, Allemagne ; Dr. Enresto Kahan – Épidémiologiste & Membre du Prix Nobel de la paix, Israël ; Dr. Sheldon Lee Glashow – Lauréat Prix Nobel. USA ; Dr. Barish Barry Clark , Lauréat Prix Nobel, USA ; Dr. Richard J Roberts, Lauréat Prix Nobel Royaume Unis ; et Dr. Arteaga Serrano Lupe-Rosalia, Ex-Présidente de l’Équateur .

Ces lumières scientifiques ont pu échanger avec les enfants des associations précités ainsi que des jeunes étudiants issus de l’université marocaine publique dans un esprit d’idolâtrie, les persuadant de la possibilité de réussir et de persister à réaliser les rêves les plus éloignés.

Les membres de cette délégation prestigieuse ont pu raconter leurs histoires et présenter leur parcours de vie à même de révéler leur secret pour marquer le monde entier à travers leurs accomplissements.

Une rencontre riche en émotion pour les enfants et les jeunes étudiants présents, qui ont pu s’exprimer ouvertement sur leurs ambitions et leurs parcours, et ont bénéficié de précieux conseils et instructions qui pourront marquer leur vie à jamais.

Il est à rappeler que ce comité prestigieux a participé récemment à la première édition du Campus International d’Excellence, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et qui s’est déroulé à Dakhla dans le cadre d’une collaboration entre le Campus International d’Excellence, l’Université Ouverte de Dakhla-Maroc et plusieurs institutions prestigieuses du monde académique.