Al Hoceima: un différend a failli très mal tourner

Un brigadier de police exerçant au district d’Imzouren-Bni Bouayach a été contraint, jeudi, de faire usage de son arme de service en tirant une balle de sommation lors d’une intervention sécuritaire pour porter secours à une personne exposée à un danger imminent par un délinquant aux antécédents judiciaires à l’aide d’une arme blanche, à cause d’un différend.

Une patrouille de police de secours, épaulée par des éléments de la sûreté publique, était intervenue pour sauver la victime et interpeller le délinquant, qui était dans un état de forte agitation sous l’effet de psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que le suspect a opposé une résistance farouche à l’aide de deux couteaux, l’un pour menacer la victime et l’autre pour repousser l’intervention sécuritaire, ce qui a contraint le fonctionnaire de police à tirer une balle de sommation qui a touché le sol à cause des circonstances d’intervention.

Légèrement blessée, la personne menacée a été sauvée, alors que le prévenu, lui aussi blessé au niveau du bassin, a été interpellé et placé sous surveillance médicale à l’hôpital régionale d’Al Hoceima, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les motifs de ces actes criminels ainsi et pour élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)