Al Hoceima: une réunion avant le discours royal

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie avait annoncé samedi que le discours du Trône sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision, dimanche à partir de 21h30.

Le discours du roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône, est très attendu ce dimanche et devrait être prononcé à Al-Hoceima. Par ailleurs, plusieurs sources laissent penser que des détenus du Hirak pourraient être graciés. Le procès des détenus du Hirak et le boycott de certains produits de consommation ont marqué l’année 2018. Le discours royal pourrait donner de nouvelles orientations dans un contexte où le gouvernement El Othmani n’a pas été en mesure de convaincre l’opinion publique.

Nous venons d’apprendre de source gouvernementale que le roi, qui est actuellement à Al-Hoceima, a convoqué ce dimanche, de hauts responsables, dont le chef de gouvernement Saâdeddine El Othmani, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch pour une réunion “de la plus haute importance”.