Al Hoceima: Mohammed VI a reçu le président de la Cour des Comptes

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu, dimanche à Al Hoceima, Driss Jettou, Président de la Cour des Comptes, qui a présenté au Souverain le rapport annuel relatif aux activités des juridictions financières au titre des années 2016-2017 et ce, conformément aux dispositions de l’article 148 de la constitution et l’article 100 de la loi 62.99 formant code des juridictions financières.

