Al Hoceima: Mediane rend visite à la famille Zefzafi

Après les lourdes peines dont ont écopé les activistes détenus du Hirak du Rif, Noureddine Médiane a rendu visité à la famille de Nasser Zefzafi.

Le député istiqlalien d’Al Hoceima, originaire du Rif, chef du groupe de l’Unité et de l’égalitarisme du parti de la Balance, au sein de la Chambre des représentants, a tenu à rendre visite au père du leader du Hirak du Rif, condamné à vingt ans de prison ferme.

Selon des sources concordantes de Le Site Info, Mediane était accompagné d’une délégation de son parti, lors de cette visite. Et ce, pour discuter des peines infligées par la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca à l’encontre de Zefzafi et de ses compagnons, activistes détenus du Hirak du Rif.

Cette visite, ayant duré “des heures”, d’après les mêmes sources, a été l’occasion pour le dirigeant istiqlalien de faire part de la position du parti de Feu Allal El Fassi concernant les peines jugées trop lourdes et dont ont écopé les activistes du Hirak.

A noter que le chef du groupe parlementaire du parti de la Balance s’était auparavant exprimé sur ces verdicts, lors d’une précédente séance des questions orales, sous l’Hémicycle.

Larbi Alaoui