Al Hoceïma: le roi a présidé une importante réunion

“Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a présidé, dimanche 29 juillet 2018, à la ville d’Al-Hoceima, une réunion consacrée à l’activation des mesures contenues dans le Discours du Trône 2018, en présence du Chef du gouvernement et des ministres concernés par les principales questions abordées par ce Discours Royal.

Cette réunion intervient après le Discours du Trône, dans lequel Sa Majesté le Roi a souligné les questions prioritaires dans les domaines économique et social. Le Souverain y a également indiqué les mesures qu’il convient d’adopter à l’effet de consolider la confiance au sein de la société et entre les différents acteurs politiques, économiques et syndicaux, et de réaliser la justice sociale et spatiale, en mobilisant toutes les ressources et énergies nationales.

Au cours de cette réunion, Sa Majesté Le Roi s’est adressé aux membres du gouvernement présents, en particulier, sur trois sujets de grande priorité. Il s’agit, d’une part, de la situation du système de soutien et de protection sociale qui nécessite un travail de restructuration globale ; d’autre part, de l’accélération de la réforme du cadre de l’investissement et de l’accompagnement des entreprises, notamment en vue de créer davantage d’emplois ; et enfin, de l’élaboration du plan d’action à l’horizon 2025 dans le domaine de l’eau.

Sa Majesté le Roi a également mis l’accent sur les mesures intermédiaires à mettre en place dès la rentrée prochaine. Ces mesures, indiquées dans le Discours du Trône, concernent en particulier le soutien à la scolarisation, le lancement de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le redressement des dysfonctionnements du système RAMED.

La Présidence de cette réunion par Sa Majesté le Roi reflète la Haute Sollicitude Royale et traduit la Volonté ferme du Souverain de trouver des solutions réalistes et innovantes aux différents problèmes posés et ce, dans un esprit de mobilisation nationale.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi a donné ses Hautes orientations aux ministres concernés, soulignant la nécessité d’une coordination et d’une synergie totale dans l’action des différents intervenants, et insistant sur le besoin d’adopter une approche participative et de se concentrer sur la réalisation des objectifs, parce que les citoyens attendent du travail tenace et des résultats tangibles.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a par ailleurs souligné Sa détermination à suivre personnellement l’état d’avancement de ces chantiers. Le Souverain a également insisté sur la nécessité d’adopter une nouvelle méthode de travail basée sur l’accélération du rythme des réalisations et sur le sérieux et l’engagement dans l’action, avec des rendez-vous périodiques pour la présentation des réalisations tangibles et, le cas échéant, des éventuelles contraintes qu’il conviendrait de surmonter.

Cette réunion s’est déroulée en présence du Chef du Gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani,

– du ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, M. Mustapha Ramid,

– du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit,

– du ministre de l’Economie et des finances, M. Mohamed Boussaid,

– du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch,

– du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Saïd Amzazi,

– du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, M. Moulay Hafid Elalamy,

– du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara,

– du ministre de la Santé, M. Anas Doukkali,

– du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, M. Aziz Rebbah, et

– de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social Mme Bassima El Hakkaoui”.

