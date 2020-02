Al Hoceima: le président de Louta, initiateur de l’action “généreuse” envers la Chine, s’explique

Chose (insensée) promise, chose (insensée) due! La petite commune rurale marocaine de Louta, province d’Al Hoceima, va porter une assistance pécuniaire au grand dragon chinois.

En effet, jeudi 6 février courant, après adoption du Conseil communal, il a été décidé à faire bénéficier la puissance économique qu’est la Chine de l’excédent budgétaire de l’exercice 2019. Aussi, en solidarité et soutien avec le peuple chinois, affecté par le coronavirus, le président de la commune rurale de Louta, auteur de cette”généreuse initiative”, a-t-il révélé les détails de cette décision.

Dans une déclaration à Le Site info, Mekki Hanoudi affirme modestement que les 66000 DH que sa commune destine comme aide aux malades chinois atteints par le coronavirus est”une petite somme, mais qui a une portée humaniste”. Et le président généreux et reconnaissant a précisé qu’il a pensé à cette initiative comme expression de gratitude envers l’Etat chinois qui avait apporté son soutien au Maroc,en 2004, après le séisme ayant frappé Al Hoceima.

Hanoudi a également souligné qu’il compte, en collaboration avec des instances chinoises, aux moyens de faire parvenir le don pécuniaire à ses destinataires. Cette somme servira à l’acquisition de masques chirurgicaux aux citoyens chinois, surtout après la pénurie déclarée de ce moyen de protection, a-t-il précisé.

Le polémique responsable communal USFPiste, connu pour ses sorties pour le moins subliminales, a aussi affirmé que l’initiative de la commune rurale de Louta doit faire la fierté de la province d’Al Hoceima et celle de tous les Marocains. Et ladite initiative a été évoquée par de nombreux et grands médias chinois, selon ses dires.

Répondant à la campagne de dérision, sur les réseaux sociaux essentiellement, qu’avait suscitée sa proposition, Hanoudi réitère que le montant de l’aide est dérisoire et qu’il ne résoudra pas la problématique sanitaire. “Sauf que les détracteurs manquent de vision à long terme et ne possèdent pas la conscience humaine d’assister autrui en peine”, a-t-il rétorqué.

Larbi Alaoui (avec Rim Tebiba)