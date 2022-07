Al Haouz: la construction d’un barrage à Ait Ziyad inquiète les riverains (VIDEO)

La ville de Rabat a abrité, ce mardi, une conférence de presse sous le thème : « Le sort des habitants d’Ait Ziyad, vers où? ». Ceci, dans l’objectif de faire connaître l’affaire de la population de cette région de la province d’Al Haouz et ses doléances concernant le barrage qui est en train d’y être construit.

Lors de cette conférence de presse. les intervenants ont demandé aux autorités de tutelle de trouver des solutions justes et équitables au profit des habitants qui pâtissent à cause de ce projet de construction de barrage à Ait Ziyad. Ils ont également sollicité que les plaignants soient indemnisés et relogés.

Dans ce sillage, le président de la Commission thématique du suivi du barrage d’Ait Ziyad, province d’Al Haouz, a déclaré à Le Site info que ladite conférence tourne autour des solutions proposées par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau à la population éprouvée par le projet de barrage. De même que Abdelali Ait Sghir a assuré que les indemnités proposées ne devraient pas parvenir à leurs destinataires de façon partielle.

Notre interlocuteur a également appelé à ce que l’opération d’indemnisations, au profit des habitants concernés, soit menée de façon rapide et urgente.

L.A.