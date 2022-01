Akhannouch: « Voici pourquoi les frontières ont été fermées »

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a évoqué les raisons qui ont décidé les autorités à fermer les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Royaume. Raisons qui résidaient en leur temps dans la propagation et la transmission du coronavirus et sont, actuellement, corroborées par l’apparition du variant Omicron.

Invité mercredi 19 janvier par les chaînes Al Oula et 2M pour faire le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé que la réouverture des frontières fait partie des sujets que l’Exécutif est en train d’étudier. Cependant, il a tenu à préciser que le gouvernement tient compte des recommandations du Comité technique et scientifique à ce sujet, tout en soulignant que le secteur du tourisme a beaucoup pâti de la fermeture des frontières.

Par ailleurs le chef de gouvernement a exhorté les citoyens à adhérer pleinement à la campagne nationale de vaccination et a lancé un appel aux personnes qui n’ont pas encore bénéficié de la troisième dose du vaccin de s’empresser de le faire et ce, pour se protéger contre le variant Omicron.

L.A.