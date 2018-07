Akhannouch: “Nous avons enregistré une excellente année agricole” (VIDEO)

Une campagne agricole record. Ce sont là les mots du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, pour qualifier les résultats de la campagne céréalière 2017-2018. Une récolte qui dépasse de 7,3% les performances de la campagne précédente, a-t-il précisé au micro de Le Site info, en marge de la cérémonie du paraphement de l’accord de pêche Maroc-UE, ce mardi à Rabat.

