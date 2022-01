Akhannouch: « Les joueurs ont passé une nuit blanche en pleurant » (VIDEO)

Le chef de gouvernement a affirmé le soutien total de l’Exécutif aux Lions l’Atlas. Cela, après l’élimination en quart de finale du onze national, sur le score de 1-2, face aux Pharaons, dimanche 30 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, capitale du Cameroun, pays hôte de la Coupe africaine des Nations (CAN).

Ainsi, lors d’une session à la Chambre des représentants, Aziz Akhannouch a assuré: « En tant que membres du gouvernement, nous tenons à exprimer notre soutien inconditionnel et celui du peuple marocain à l’équipe nationale. Nous avons une équipe jeune qui se construit peu à peu et qui ira loin. Et nous avons grand besoin de cette équipe! ».

Et d’ajouter que « nous avons mal dormi cette nuit, mais nous nous sommes réveillés comme si de rien n’était ». En revanche, a souligné Akhannouch, les joueurs ont passé une nuit blanche en pleurant et « se sont réveillés dans le même état de tristesse et de pleurs ».

Par ailleurs, les Lions de l’Alas ont un nouveau défi à relever concernant les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à Qatar. En effet, un match barrage les opposera aux Léopards de l’équipe de la République démocratique du Congo, en deux matchs décisifs, en aller-retour, comptant pour les qualifications au Mondial 2022.

Pour rappel, la Coupe du monde Qatar 2022 se déroulera à partir du 21 novembre prochain.

Larbi Alaoui