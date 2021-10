Akhannouch évoque la condition pour un retour à la vie normale au Maroc

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a salué la forte adhésion des citoyens à la campagne nationale de vaccination, affirmant que la vaccination reste la seule méthode qui s’est avérée efficace pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

Intervenant au début des travaux du Conseil, tenu ce jeudi en mode hybride, Akhannouch a salué le grand rôle joué par les citoyens, louant l’esprit de patriotisme dont ils ont fait preuve, ainsi que leur forte adhésion à la campagne nationale de vaccination, indique un communiqué du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

Akhannouch, ajoute la même source, a assuré que les 24 millions de citoyens qui ont bénéficié de la vaccination sont « des acteurs clés face à la pandémie. Grâce à leur implication dans le processus de vaccination, ils ont permis au Maroc de bâtir une forteresse contre la Covid-19 ».

Et le chef du gouvernement de préciser que « plus notre pays se rapproche de la réalisation des objectifs souhaités, consistant à atteindre l’immunité collective, plus nous sommes proches d’un retour à la vie normale auquel chacun de nous aspire », réitérant son appel aux citoyens à s’engager dans ce processus national.

Akhannouch a rappelé, dans ce sens, les grands progrès réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, grâce aux Orientations royales et au suivi personnel du roi Mohammed VI de la situation sanitaire dans le Royaume, depuis l’enregistrement du premier cas de l’épidémie, ainsi que la supervision personnelle du Souverain afin de fournir des quantités suffisantes de doses de vaccin.

N.H.