Akhannouch en visite de terrain dans la province d’Errachidia

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a visité, ce lundi, des projets de développement agricole importants au niveau de la province d’Errachidia.

Akhannouch était accompagné du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchaab, du président de la Chambre d’agriculture de la région, Abdelkrim Ait Elhaj, et d’une importante délégation de responsables de son département.

Lors de ce déplacement, le ministre s’est enquis de l’état d’avancement des travaux du projet de développement de l’irrigation et d’adaptation de l’agriculture irriguée aux changements climatiques à l’aval du barrage Kaddoussa, sur une superficie de 5.000 Ha, ainsi que du programme d’aménagement hydroagricole de développement de la filière des dattes sur une superficie de 10.000 Ha, sur l’axe Meski-Boudnib.

Au niveau de la commune Oued Naam-Boudnib, Akhannouch a pris ainsi connaissance de l’état d’avancement du projet de développement de l’irrigation et d’adaptation de l’agriculture irriguée aux changements climatiques à l’aval du barrage Kaddoussa, sur une superficie de 5.000 Ha.

Cet important projet a pour objectif de sécuriser l’agriculture irriguée dans la zone à partir des eaux de surface du barrage de Kaddoussa sur une superficie de 5.000 Ha, dont 825 ha d’oasis traditionnelles et 4.175 ha en extension. Il permettra la création de 1 million de journées de travail et profitera à 16.600 habitants des oasis traditionnelles.

D’un montant d’investissement de plus de 1,03 milliard de dirhams, avec un appui financier de l’AFD et le Fonds Vert pour le Climat, ce projet vise à développer la filière du palmier dattier en valorisant les terres collectives de la région, en améliorant la résilience de l’agriculture oasienne aux changements climatiques et en contribuant à la préservation de la ressource en eau souterraine, en plus de la lutte contre la désertification et l’érosion hydrique.

Le programme d’aménagement hydro-agricole de développement de la filière palmier dattier s’étale sur une superficie de 10.000 Ha sur l’axeMeski-Boudnib. Les superficies concernées par ce programme sont réparties en superficies irriguées par le barrage de Kaddoussa à partir des eaux de surface (5.000 Ha) et en superficies irriguées à partir des eaux souterraines (5.000 Ha).

Ce programme vise à réduire la pression sur les ressources en eaux souterraines d’environ 20 millions de mètres cubes par an à partir du barrage de Kaddoussa, la mise en application du contrat de nappe souterraine dans la région de Meski-Boudnib, la valorisation des terres collectives à travers la plantation de palmiers dattiers à haute valeur ajoutée, le développement de la valorisation des dattes et dérivés, en plus de réduire le coût des importations de dattes, d’améliorer la balance commerciale des exportations.

Il permettra de créer environ 4 millions de journées de travail et une nouvelle génération de classe moyenne, de jeunes entrepreneurs et d’organisations agricoles.

Le montant global des investissements agricoles depuis le lancement du Plan Maroc Vert dans la région de Meski-Boudnib est estimé à 1,1 milliard de Dirhams, dont 628 millions de Dirhams sont subventionnés par l’Etat.

Il est à noter que la filière palmier dattier est le principal pilier de l’agriculture dans la région de Drâa-Tafilalet où le nombre de palmiers est estimé à 5 millions. 2,7 millions ont été plantés dans le cadre du Plan Maroc Vert (118% des objectifs fixés), dont 1,5 millions pour la densification des oasis traditionnelles et 1,1 million en extensions, ayant connu une croissance significative, surtout sur l’axe Meski-Boudnib.

Le programme national de plantation des palmiers dattiers prévoit la plantation de 5 millions de palmiers dans le cadre de la stratégie Génération Green, dont 4 millions au niveau de la région Draa-Tafilalet, avec 2,4 millions d’arbres pour la densification des oasis traditionnelles et 1,6 million d’arbres pour les extensions.

M. Akhannouch et la délégation l’accompagnant ont visité, en outre, une exploitation de palmiers dattiers située au niveau de la commune Oued Naam, à 70 km d’Errachidia. S’étalant sur une superficie de 150 ha, le projet porte sur l’extension de palmeraies sur des terrains collectifs.

Le projet consiste à équiper une superficie de 150 Ha en 23.400 plants pour la production de différentes variétés de dattes de haute qualité, telles que Mejhoul, Boufegqouss, Najda ou Bouzkeri.

D’un investissement global de 24 millions de dirhams, le projet a pour objectifs de contribuer à la production nationale en dattes de bonne qualité et à mieux valoriser les dattes à travers l’installation d’unités de conditionnement et de stockage frigorifique. Il permettra de contribuer à résorber le chômage des jeunes ruraux et à réduire l’exode rural dans la région.

A cette occasion, Akhannouch a souligné que le projet de développement de l’irrigation à l’aval du barrage Kaddoussa, sur une superficie de 5.000 Ha, est équipé de canaux d’irrigation pour acheminer l’eau d’irrigation de cette infrastructure hydraulique vers les petites, moyenne et grandes exploitations agricoles de cette région.

Il a précisé, dans une déclaration à la presse, que 22 km de canaux d’irrigation ont été achevés dans le cadre de ce programme, ajoutant que la construction des voies secondaires qui achemineront l’eau vers les fermes va être entamée.

Le ministre a mis l’accent sur la projets d’investissement dans le secteur agricole au niveau de cette zone de la province où 5.000 Ha de palmiers-dattiers ont été déjà plantés, relevant que ces plantions vont donner une grande production à l’horizon 2030.

Akhannouch a fait observer que le programme de la filière phoenicicole, lancé par le roi Mohammed VI en 2010 et portant sur la plantation de 3 millions de plants dans le cadre du Plan Maroc Vert, a été entièrement réalisé.

Il a fait savoir que 5 millions d’arbres, dont 4 millions de palmiers-dattiers, seront plantés à l’horizon 2030, dans le cadre de la stratégie Green Génération, au niveau de la province d’Errachidia.

Akhannouch a souligné que ce programme permettra l’autosuffisance du Maroc en dattes à l’horizon 2030.

La filière palmier dattier a connu une dynamique importante de modernisation dans le cadre du programme lancé par le roi Mohammed VI en 2010, qui a été entièrement réalisé par la plantation de 3,06 millions de plants à fin 2019, en dépassement de l’objectif fixé de plantation de 3 millions de plants.

La filière palmier dattier a en effet connu des réalisations importantes, en termes notamment, d’amélioration des techniques de production dans les palmeraies traditionnelles et l’entrée en production des plantations privées dans les zones d’extension et de développement des conditions cadre de la filière et la professionnalisation de la filière.

Les plantations réalisées dans la région Draa-Tafilalet ont totalisé 2,7 millions de palmiers dattiers, en dépassement de l’objectif, avec un taux de réalisation de 118%. Ces plantations ont été réalisées à hauteur de 1,5 million pour la densification des oasis traditionnelles et 1,1 million au niveau des zones d’extension qui ont connu une croissance importante sur l’axe Meski-Boudnib.

La production des dattes a été multipliée par 2,3 avec une campagne record de 149.000 tonnes en 2020. Cette dynamique a engendré la création de 4,45 millions de journées de travail.